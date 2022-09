El precios de la soja retrocedió hoy en el mercado de Chicago tras la fuerte suba registrada ayer, como consecuencia del accionar vendedor de los fondos especulativos.

Los cereales, por su parte, tuvieron un cierre dispar en sus cotizaciones, con una merma en el maíz y alzas en el trigo..

El contrato de septiembre de la soja cayó 1% (US$ 5,70) hasta los US$ 563,74 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 0,74% (US$ 4,04) para concluir la jornada a US$ 542,80 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos y en un mal dato sobre la inflación en Estados Unidos que hace prever un endurecimiento en las políticas de suba de tasas de la Reserva Federal (FED) de ese país.

Asimismo, la falta de noticias de nuevas compras de China y la continuidad de las ventas abundantes en el mercado argentino por la vigencia del denominado "dólar soja", explicó la corredora Granar.

La harina acompañó la tendencia del poroto, con una merma en su precio del 2,28% (US$ 11,5) hasta los US$ 509,38 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,06% (US$ 0,88) para concluir la jornada a US$ 1.586,45 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,46% (US$ 1,28) y se cerró a US$ 279,12 la tonelada, por el avance de la cosecha en el hemisferio norte y las posibilidad de que vuelvan a interrumpirse los embarques desde Ucrania.

Por último, el trigo subió 0,18% (US$ 0,55) y concluyó la jornada a US$ 309,66 la tonelada, como consecuencia de la incertidumbre sobre los stocks del Mar Negro, que, "si bien han aumentado por mayores producciones de Rusia, Ucrania y Canadá, luego de las críticas de Vladimir Putin al acuerdo diplomático de exportaciones ucranianas generaron cierta incertidumbre en el mercado, lo que hizo reaccionar al alza los precios", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

(Télam)