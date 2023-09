El secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo hoy que una veintena de empresas controlan el 75% de lo que compone la góndola de los supermercados, y destacó las negociaciones para mantener el sendero de precios y adaptar "la hoja de ruta" propuesta por el Gobierno.

"Nosotros tenemos de hecho abierta más de una investigación por abuso de posición dominante que no hace falta más que ir a la góndola para darse cuenta que en realidad 20 empresas controlan el 75% de lo que compone el supermercado", dijo Tombolini en declaraciones a Télam, en el marco de la celebración del centenario de la primera ley antimonopolio en la Argentina, que se realizó esta mañana en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Ventas en supermercados

El secretario dijo que "por eso es tan importante justamente el rol de instituciones como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia toda vez que le permiten a los ciudadanos tener alguna mínima herramienta de que el Estado los va a proteger promoviendo justamente la competencia que muchas veces no termina ocurriendo".

"Me toca discutir, no con 50 empresas, cuando hablamos de acuerdos de precios que sabemos que no son la herramienta fundamental para combatir la tasa de inflación que es un flagelo en la Argentina, no, es una herramienta adicional. Pero cuando vienen al despacho para discutir la leche son cuatro, bebidas y aguas son dos, la comida en serio, alimentos procesados, son dos o tres", precisó Tombolini.

Supermercado

Acerca del compromiso de las firmas en cumplir con los acuerdos alcanzados con la Secretaría, dijo que "las empresas en general se sientan, tienen una opción por la sensatez a la hora de diseñar los senderos, pero por supuesto son discusiones que no son sencillas porque obviamente la tensión entre precios y cantidades existe".

Valoró que "hemos podido retrotraer los aumentos al sendero del 5%, y eso nos está permitiendo justamente adaptarnos a la hoja de ruta que originalmente propuso el ministro (de Economía Sergio Massa)".

Tombolini y Massa

En cuanto al sendero de la inflación para los próximos meses, señaló que "en términos numéricos los funcionarios no hacemos pronósticos y la inflación la mide el Indec", pero apuntó a lograr "el objetivo que nos propuso el ministro (Sergio) Massa, en conjunto con la posibilidad de acumular reservas y lograr orden fiscal".

En el marco de su disertación en la CNDC, consideró que "hay algunos temas para reflexionar en este libre mercado que promueve la competencia siempre que no te metas con la de ellos, por eso creo que hay una dimensión que es política, no solamente teórica".

Agregó que "la Argentina enfrenta un proceso político sumamente particular", en el que "se enfrenta a una elección de rumbo".

Nuevos carteles de Precios Justos.

"Uno de los rumbos nos cuenta que los monopolios no están mal porque al final del camino el mercado lo arregla todo; otra es la de aquellos que creemos que el rol del Estado tiene que existir de manera contundente, que la promoción de un capitalismo va necesariamente de la mano de la protección de mecanismos de competencia que tienen que ver con la regulación del Estado en el que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene un rol fundamental", remarcó.

En el marco de los 100 años de la primera ley antimonopolio, dijo que la CNDC "con una enorme valentía ha tenido dictámenes muy importantes en los últimos tiempos" por lo menos en los que a él le tocó llevar adelante la gestión como secretario de Comercio.

(Télam)