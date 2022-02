La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, afirmó hoy que ya hay 10 obras identificadas a las que se destinarán recursos por US$ 14.000 millones, en el marco de un mecanismo de negociación bilateral con China que el presidente Alberto Fernández acaba de suscribir con su par chino, Xi Jinping.

Asimismo destacó que el financiamiento de China a Argentina para obras de infraestructura “es una parte”, y agregó que “además queremos aumentar la oferta exportable a China, agregar valor”.

“Y queremos inversión china en sectores como el de la energía y los vinculados a la electromovilidad”.

De esta forma, explicó a Radio 10, que “se viene trabajando en un listado de diez obras ya identificadas y discutidas” en el marco del Diálogo Estratégico para la Cooperación y la Coordinación Económica, uno de los mecanismos de negociación bilateral, “por un monto equivalente a los US$ 14.000 millones”.

Además indicó que hay un segundo listado de obras que “Argentina va a llevar luego a un grupo ad hoc que se acaba de formar en el marco de la firma del ingreso de Argentina a la Franja y la Ruta de la Seda”.

Subrayó que se trata de “una plataforma para promoción del comercio e inversiones, sobre el financiamiento de obras de infraestructura por otra serie de proyectos por US$ 10.000 millones más, con distintos grados de avance”.

En el marco de la visita presidencial a China, la funcionaria contextualizó que “el próximo 19 de febrero se cumplen 50 años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas” entre ambos países, y dijo que se trata entonces de “un buen momento para pensar cómo serán los próximos 50 años”.

Además, explicó que ya en ambos mandatos presidenciales de Cristina Kirchner, “China ha sido una fuente de financiamiento muy importante” para nuestro país, y aseguró que el Gobierno tiene por delante diversos objetivos trazados respecto de las relaciones bilaterales con China.

En ese sentido, aseguró que uno de los principales objetivos es el de obtener “financiamiento para obras de infraestructura”, pero además “incrementar la participación argentina en esas obras, teniendo proveedores y empresas argentinas que participen más”.

Así como también puntualizó que la idea es “incrementar la inversión extranjera directa de China en territorio argentino, en particular las que podrían aumentar lo que Argentina exporta” a ese destino, dado que tenemos “un déficit comercial grande” con el gigante asiático.

Además, sostuvo que se busca lograr “un compromiso en materia de cuestiones fitosanitarias y de habilitación de frigoríficos, ejes también importantes para exportar más”.

“Tenemos que exportar más, producir más, generar trabajo de calidad, porque no tener cimbronazos en la macroeconomía permite seguir avanzando en el camino del desarrollo”, afirmó la funcionaria, quien remarcó: “Somos nosotros los que tenemos que identificar cuáles son esas empresas, productos o servicios que Argentina puede proveer en el marco de una obra financiada por China”.

Sostuvo que “Brasil y Chile en 2019 exportaron a China US$ 63.000 millones y US$ 22.500 millones, respectivamente”, y remarcó que son “países que no están alineados con China y sin embargo han identificado sectores, como los asociados a la minería”.

“El gran desafío es traer inversión y hacer un encadenamiento de valor acá en Argentina”, expresó Todesca Bocco, y aseguró que esa es la posición que Argentina lleva por igual a Rusia, a China, a Estados Unidos y a la Unión Europea. (Télam)