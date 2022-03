La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, pidió hoy la "colaboración" de las fuerzas políticas de la coalición gobernante y de la oposición respecto de la aprobación en el Congreso del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Necesitamos ordenar el acuerdo con el Fondo y poder dar vuelta esa página para poder seguir adelante con lo que hay que hacer; con la agenda que nos permita generar más producción y trabajo en la Argentina", dijo la funcionaria esta mañana en diálogo con Radio 10.

En ese sentido, Todesca Bocco solicitó el "acompañamiento", tanto de la fuerza política gobernante como de la oposición, de un acuerdo que, según la funcionaria, permitirá "crecer para estabilizar" y no "estabilizar para crecer".

"Dejemos de lado las chicanas y no perdamos de vista el escenario critico en el que estamos en el mundo y en la Argentina", planteó la economista.

MIRÁ TAMBIÉN A partir del lunes ya no habrá restricciones para la operación de dólares financieros

Respecto de la oposición, pidió su colaboración para que haya un "buen punto de partida para quién sea que gobierne desde 2023".

Por otro lado, tras la difusión de un video realizado por La Cámpora donde se cita el fragmento de un discurso del ex presidente Néstor Kirchner acusando al FMI de "promotor y vehículo de políticas que generaron pobreza y dolor en el pueblo argentino", Todesca Bocco afirmó compartir las "angustias y preocupaciones respecto de lo que significa tener al Fondo y su visión".

No obstante, diferenció el contexto actual con el del gobierno del ex mandatario, y consideró que no hay que "retrotraerse y pensar que se pueda volver atrás con el reloj".

"Con Néstor Kirchner había un acuerdo con el fondo y desembolsos; y lo que todos recordamos es que en 2005 se pagan US$ 10.000 millones y con esa acción, que fue una decisión política y económica muy acertada, se terminó el endeudamiento y nos sacamos de encima al FMI", recordó Todesca Bocco, quién durante dicha gestión ocupó la silla argentina en el organismo multilateral.

MIRÁ TAMBIÉN Se embarcaron 1.168.980 toneladas de granos en febrero en el complejo portuario bahiense

Sin embargo, explicó que las "condiciones de ese momento no son las de hoy" y "no hay una solución mágica".

"No tenemos los US$ 44 mil millones y no nos los va a regalar nadie. Ese mundo no existe", subrayó.

Agregó que la Argentina "lo que sí puede hacer es acumular reservas fortaleciendo al sector externo, aumentando las exportaciones y la inversión extranjera directa, en particular de los proyectos que permitan exportar más".

"Tenemos dos años por delante y tenemos una responsabilidad de gobernar. No somos comentaristas de la realidad y la gente está esperando que demos para adelante", deslizó la funcionaria de Cancillería.

Por su parte, destacó que el texto del acuerdo posee una "cantidad de elementos que lo distinguen", ya que permite "crecer para estabilizar" y no "estabilizar para crecer", además de "proteger el gasto real" en áreas como ciencia y tecnología, infraestructura y políticas sociales.

"Todo el texto tiene una explicación del funcionamiento de la economía que tiene mas que ver con lo que nosotros pensamos que lo que piensa el Fondo, y eso me parece un gran mérito de nuestro equipo", enfatizó Todesca Bocco, y ejemplificó con los puntos que refieren a la inflación donde ya no se contempla únicamente como solución a la "reducción de la cantidad de dinero".

Por ultimo, indicó que el acuerdo estará abierto a modificaciones, de acuerdo con los cambios en la coyuntura.

"Si el contexto internacional cambia, tendremos una discusión con el Fondo y cambiaremos los números", aseveró.

El entendimiento, cerrado ayer por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, será elevado al Congreso y comenzará a debatirse el lunes en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, (Télam)