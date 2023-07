El titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Natalio Mario Grinman, afirmó hoy que en el país se necesita "un marco laboral moderno" y que el foco debe estar puesto en "insertar a aquellos que están en la informalidad dentro del sistema".

Al hablar durante la Convención Anual de la CAC en Parque Norte, el dirigente empresario dijo que “hay que generar fuentes de trabajo, pero no en este contexto. Se necesita un marco laboral moderno. Esto no se trata de precarizar a los empleados, sino de insertar a aquellos que están en la informalidad dentro del sistema".

"Hoy en Argentina tenemos 15 millones de personas con distintos planes. El 52% de las casas en la Argentina recibe algún plan. En un país planero no hay futuro. Es el sector privado el que va a sacar grande a la Argentina, como ocurre en todo el mundo”, agregó Grinman.

En el encuentro, el dirigente empresario recordó las urgencias que demanda la economía argentina y la necesidad de encarar soluciones de fondo.

De cara al proceso electoral, Grinman señaló que entre los expositores de la convención anual "no incluimos a ningún político. Esto es así porque el objetivo de este encuentro no es escuchar discursos de funcionarios ni candidatos; de eso tendremos de sobra en las próximas semanas de campaña electoral. Todos saben lo que hay que hacer. El problema es que no se animan”.

(Télam)