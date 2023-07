El presidente de Energía Argentina (Enarsa), Agustin Gerez, lamentó hoy que la oposición, si bien acompañó el proyecto del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) cuando "estaba siendo ejecutado", no lo hizo al momento de discutirse la nacionalización de YPF o el Impuesto a las Grandes Fortunas, que financió parte de la obra que se inaugurará mañana.

"He invitado a la oposición a participar en diversas oportunidades, y una de ellas fue el dictado de la ley de aportes solidarios, en la cual se discutió y debatió sobre parte del financiamiento del proyecto", recordó Gerez este mediodía en diálogo con Radio con Vos

MIRÁ TAMBIÉN Parte del GPNK se financió con el Aporte Solidario o impuesto a las grandes fortunas

Gasoducto Néstor Kirchner

El funcionario remarcó que dicho tributo, que "permitió el financiamiento de parte del gasoducto", y la nacionalización de YPF en 2012 fueron rechazados por "algunos referentes de la oposición" pese a que fueron fundamentales para que se concretara el proyecto.

En ese sentido, Gerez señaló que el rol de YPF fue clave a la hora de "conocer" e iniciar el desarrollo de Vaca Muerta a principios de la década pasada, que posteriormente "generó un incremento de la producción y, por ende, de la necesidad de infraestructura" como el gasoducto.

"Había que hacer los estudios y perforaciones para determinar la viabilidad comercial y esas inversiones eran enormes; un pozo en Vaca Muerta en 2012 costaba US$ 30 millones y hoy US$ 8 millones o US$ 9 millones", explicó y señaló que "nadie" con excepción del Estado hubiera hecho dichas inversiones por el "riesgo" que implicaba.

MIRÁ TAMBIÉN Esta es la Argentina que viene si apostamos al desarrollo y la producción, dijo Giuliano

ExxonMobil oleoducto

El titular de Enarsa -firma estatal que estuvo a cargo de planificar, licitar y supervisar el proyecto- remarcó que el gasoducto es un "proyecto histórico y ejecutado en tiempo récord gracias a esas políticas".

Gerez lamentó que el acompañamiento de la oposición al gasoducto solo "se vio a partir del momento en que el proyecto ya estaba siendo ejecutado" porque "hubo un consenso tan generalizado que quedar afuera hubiera sido una torpeza".

En ese marco, y de cara a proyectos parlamentarios futuros como el marco normativo del Gas Natural Licuado, consideró que "el acompañamiento hay que darlo en los marcos institucionales"

Flavia Royón, Sergio Massa y Agustín Gerez

Precisamente, Gerez pidió que se aceleren "de manera inmediata" las normativas para acelerar las inversiones, especialmente en lo que respecta a las plantas de licuefacción de gas.

"Las ventanas de oportunidades que da el negocio energético a nivel global son acotadas y hay que salir a capitalizar ya el hecho de que el gas sea un vector del proceso de transición energética", explicó.

El titular de Enarsa también se refirió a la licitación que realizó la anterior administración en 2019 y la diferencia en sustancia respecto a la realizada en 2022.

Gasoducto Néstor Kirchner

"El proyecto que se propuso permitía que el productor pudiera negociar directamente la tarifa de transporte con el dueño del caño que iba a ser una empresa privada", indicó y explicó que esa tarifa iba a tener que ser solventada por los usuarios, las industrias y el sector privado", con el Estado terminando como "un soporte de subsidios" al "no poder intervenir en la regulación".

Al respecto, precisó que el gasoducto insumió "$ 220.000 millones al momento de la licitación" y que este monto "fue readecuado en virtud del proceso inflacionario" con una "fórmula que fue incluida en el proceso licitatorio".

Gasoducto Néstor Kirchner

De cara al futuro, Gerez remarcó que no se trata de una disyuntiva entre "demanda interna y exportación" del gas, sino que ambas; y tomó como ejemplo el caso de Estados Unidos.

"Somos la segunda reserva de gas no convencional del planeta y Estados Unidos es la quinta; en 2008 empezaron a desarrollar, en 2012 logran el autoabastecimiento energético y hoy son los principales exportadores en el mundo con 11 plantas de licuefacción".

Finalmente, otra contraposición que rechazó Gerez es la de Vaca Muerta y las energías renovables, a los que consideró como "complementarios". (Télam)