La AFIP descubrió maniobras de evasión y empleo informal durante operativos realizados en comercios del barrio porteño de Flores. Como consecuencia del relevamiento, el organismo encabezado por Carlos Castagneto detectó empleo no registrado y maniobras de evasión fiscal. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Según el comunicado de AFIP, se inspeccionaron 106 locales dedicados a la venta de indumentaria y se relevaron 263 trabajadores, de los cuales el 43% no se encontraba registrado, por lo que no contaban con ningún tipo de cobertura social ni aporte jubilatorio. En función de estos resultados, la AFIP determinará el pago de los aportes y contribuciones omitidos por los empleadores y fijará las multas correspondientes. "La AFIP está en la calle, para que se sepa que no se puede tener a una trabajadora o trabajador sin registrar", advirtió la directora de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), Mara Ruiz Malec. Asimismo, el personal del organismo detectó irregularidades en la facturación en más del 50% de los comercios, por lo que se labraron las actas de clausura correspondientes. SL/JC/GAM NA