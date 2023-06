El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, destacó hoy la "mirada de desarrollo" que impulsa el Gobierno nacional, al participar esta tarde de la puesta en marcha de la producción del nuevo modelo de las camionetas Ranger en la planta que Ford posee en General Pacheco, donde la automotriz concretó una inversión de US$ 660 millones.

"Esta inversión es el resultado de una política que se viene aplicando en todo el sector desde hace varios años", expresó De Mendiguren durante un acto que fue encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

En esta línea, agregó: "Bajo la conducción de Sergio Massa, tenemos una mirada de desarrollo y la estamos implementando con políticas: ayer pusimos en marcha un régimen para impulsar fabricación de nuevos modelos con plataformas locales para toda la región, hoy estamos anunciando la reglamentación de ley de inversiones para el sector automotriz y autopartista para toda la cadena", detalló.

"Esta política sectorial potente ya muestra los resultados concretos de producción, de exportación, de empleo, y se enmarca en el Plan Argentina Productiva 2030, que apunta a duplicar nuestras exportaciones, crear 100 mil empresas nuevas, más de tres millones y medio de puestos de trabajo nuevos en los próximos dos períodos presidenciales", completó.

MIRÁ TAMBIÉN Martilleros bonaerenses reclaman al Congreso urgente tratamiento de reforma a Ley de Alquileres

Por su parte, el presidente de Ford Sudamérica, Daniel Justo, subrayó que "la industria automotriz global está atravesando un proceso de transformación, donde la incorporación de nuevas tecnologías, conectividad, desarrollo de software, inteligencia artificial y data son muy importantes".

"Para este momento, Ford hizo un rediseño global donde tenemos divisiones de negocio completamente dedicadas a atender las necesidades de nuestros clientes", enfatizó, y puntualizó: "La Ranger es nuestro producto más importante, es un hito del proceso de transformación de la industria automotriz que hoy se está haciendo realidad".

"Bajo la conducción de Sergio Massa, tenemos una mirada de desarrollo y la estamos implementando con políticas: ayer pusimos en marcha un régimen para impulsar fabricación de nuevos modelos con plataformas locales para toda la región, hoy estamos anunciando la reglamentación de ley de inversiones para el sector automotriz y autopartista para toda la cadena",

A su turno, el presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, dijo que "es un día importante no sólo para Ford Argentina, sino para Ford en toda la región".

MIRÁ TAMBIÉN Gigante en quiebra Lojas Americanas admite que su directorio cometió fraude contable

"Hace dos años y medio anunciábamos la decisión de Ford de invertir en Argentina casi US$ 600 millones para la fabricación de esta nueva pick up y meses atrás expandimos esa inversión a US$ 660 millones para poder fabricar también la nueva generación de motores que va a equipar a esta camioneta a partir del año que viene", recalcó Galdeano, quien también destacó el "rediseño completo de la planta de Pacheco" y "una inversión y un plan muy ambicioso de localización de autopartes".

A su turno, el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Ricardo Pignanelli, se dirigió a los trabajadores de la industria, a quienes, señalando al nuevo modelo de la camioneta Ranger, les pidió que "discutan su propio objetivo, su futuro; con orgullo tengo que decir que la muestra está ahí".

Seguidamente, remarcó: "A los jóvenes les digo que van a tener que poner todo en la mente porque en 15 años tendremos la cuarta y la quinta revolución industrial porque lo demuestra esa camioneta". (Télam)