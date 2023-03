El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó hoy un fuerte respaldo a la actividad exploratoria de hidrocarburos offshore, frente a las costas de la provincia, al afirmar que "tendrá un impacto decisivo en los próximos años tanto en la producción como en el empleo", para lo cual reafirmó el compromiso de "garantizar el cuidado del ambiente".

En la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense, Kicillof dedicó un tramo de su discurso a lo que definió como "un asunto vital para el desarrollo de nuestra provincia, que tendrá un impacto decisivo en los próximos años tanto en la producción como en el empleo", en referencia a la explotación de recursos de gas y petróleo costa afuera, en áreas a 300 kilómetros de la costa bonaerense.

"Quiero reafirmar nuestro compromiso de hacer respetar toda la normativa vigente y los más altos estándares para garantizar el cuidado del ambiente", aseveró el gobernador al señalar que "se han dicho muchas mentiras sobre este asunto. Y cuando se miente tanto es porque no hay argumentos serios y también, muchas veces, porque detrás de las mentiras hay poderosos intereses económicos que quieren impedir que se alcance nuestra soberanía energética".

En esa línea, aseveró: "No tengan dudas de que nuestro gobierno, nuestro ministerio de ambiente va a preservar nuestras playas, regulando la actividad con participación de la comunidad para reducir al mínimo cualquier riesgo".

El mandatario reseñó que ya se han perforado 187 pozos en el Mar Argentino de los cuales 36 son productivos, y cinco de esos pozos se perforaron en la cuenca bonaerense desde la ciudad de Mar del Plata.

"Los estudios científicos sostienen que la explotación podría alcanzar un volumen de producción de 200.000 barriles diarios de petróleo. Esto equivale, prácticamente, a la producción total de YPF, es decir, al 35% de la producción nacional actual", expresó al lamentar que "la exploración fue suspendida por una medida cautelar y el barco ya contratado se terminó yendo".

Sobre los cuestionamientos del proyecto, Kicillof cuestionó que "muchos proponen imitar el modelo escandinavo, especialmente el noruego. Noruega sostiene una impactante participación del estado en su vida económica, con políticas del estado de bienestar. Lo que no saben o no dicen es que buena parte de esos recursos provienen de la producción de hidrocarburos off shore.

"De confirmarse lAs perspectivas, sumado a Vaca Muerta, podremos lograr el autoabastecimiento energético, incrementar los saldos exportables, potenciar el desarrollo económico y tecnológico e impulsar a otros sectores como la industria naviera y metalmecánica", aseguró al destacar "sobre todo la posibilidad de crear empleo para los y las bonaerenses". (Télam)