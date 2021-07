El presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Gonzalo Tanoira, abogó por "una solución intermedia" entre los dos extremos de la grieta que, aseguró, "está en el pueblo" y los políticos "simplemente reflejan o se aprovechan" de su existencia, generando una situación que es "contraproducente para el país"

Tanoira consideró que el país "está aplicando un sistema que no es capitalista", que permanentemente da "señales muy equívocas" con "falta de seguridad jurídica" y una carga impositiva "de las más altas del mundo", que conspiran contra la inversión y el empleo formal de calidad. Con 51 años, siete hijos y un nieto, el hijo y homónimo del recordado polista, es licenciado en Administración de Empresas y MBA en la Escuela de Negocios de Wharton

Después de desempeñarse en la actividad financiera y la consultoría, desde el 2000 comenzó su carrera empresaria dentro de los directorios de compañías de su familia. En la actualidad, además de presidente de ACDE, es vicepresidente de la citrícola San Miguel y director del Grupo Peñaflor. Luego del XXIV Encuentro Anual de ACDE, Tanoira dialogó con NA sobre el sentido de la convocatoria y los desafíos económicos y sociales de la Argentina. "En el Encuentro propusimos poner la mirada sobre el capitalismo, tenemos que destacar que el capitalismo ha sacado a muchísima gente de la pobreza y ha triunfado en el mundo, pero aun así se le pueden hacer mejoras", planteó, al tiempo que abogó por "un capitalismo más humano, que ponga el acento en cuestiones como el cuidado del ambiente y la protección de la persona". Para Tanoira, la convocatoria de ACDE "fue muy importante en tiempos en los que impera un debate muy candente sobre si hay que agrandar la torta o dividirla, si hay que promocionar el empleo de calidad o sostener a los sectores vulnerables con planes sociales".."Señales muy equívocas". El titular de la entidad empresaria mostró una mirada crítica de la situación argentina, más allá de las identidades partidarias de los sucesivos gobiernos. "Creemos que para que el país salga adelante se necesita más inversión, pero para eso, aunque parezca obvio, hay que atraer a personas y empresas dispuestas a invertir. Y hoy eso no está pasando en la Argentina", sostuvo, además de advertir que el país "no tiene un nivel de inversión de acuerdo con la importancia relativa que tiene en América Latina". En ese sentido, aseguró que "estamos dando señales muy equívocas, vamos de un lado para otro y cada gobierno deshace lo que hizo el gobierno anterior". "Falta seguridad jurídica y las tasas impositivas son altísimas, de la más altas del mundo. Además, se dan situaciones en las que se quiere manipular a la Justicia, con cambios que se han hecho o se propone hacer", agregó. Tanoira puso como ejemplo "la decisión de volver atrás con las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), algo que va totalmente en contra de la creación de nuevas pymes, cuando precisamente son las pymes la fuerza de generación de empleo". El presidente de ACDE reconoció que su postura es reiterada por diferentes candidatos en todas las campañas electorales, pero al mismo tiempo puntualizó: "Todos lo dicen, pero las soluciones no se aplican". "La carga impositiva no ha bajado, más allá de todos los anuncios en las campañas electorales. El Estado no ha reducido su tamaño, capta más del 40 por ciento del PBI y con un gasto público improductivo tan alto, es muy difícil poder darle un ambiente propicio a las pymes para que crezcan", señaló. Al respecto, Tanoira cuestionó que "los aumentos en los impuestos siempre fueron presentados como ‘transitorios’, pero en los hechos quedaron como permanentes". "Recordemos las subas en las alícuotas del IVA, en las cargas patronales, el impuesto al cheque… Son capas y capas que después quedan establecidas", indicó, además de señalar que "el año pasado pusieron el impuesto a la Riqueza (en referencia al Aporte Extraordinario) y ahora están diciendo que quizás el año que viene hay que volver a pagarlo". Para Tanoira, "el resultado de todo ese proceso es una economía que termina operando en negro, en gente que se cae del sistema o directamente se funde". "Lo que ocurre es que la Argentina está aplicando un sistema que no es capitalista y nosotros pensamos que tiene que aplicar un sistema capitalista más humano", expresó. Al requerírsele propuestas para salir de la situación que describió, Tanoira explicó que "ACDE no es un think tank económicos sino un ámbito para que los expositores generen un debate de ideas". De todos modos, indicó que en la entidad "reconocemos que la distribución del ingreso es muy importante y de acuerdo con el mensaje de Jesús tenemos que progresar todos al mismo ritmo, tener en cuenta a los que están más rezagados e ir a un sistema más igualitario".. "La grieta está en el pueblo". En cuanto a la formación de una alternativa política que encare esa tarea, prefirió "no opinar sobre sobre temas partidarios", más allá de asegurar que "los políticos simplemente reflejan o se aprovechan de la grieta que está en el pueblo". "Mientras el pueblo esté divido, los políticos seguirán buscando enemigos, porque eso les dan la excusa para seguir aglomerando gente de su lado. Pero eso es contraproducente para el país", subrayó. En ese convencimiento, sostuvo que "el día que los argentinos encontremos una solución intermedia, vamos a poder empezar a ver parte de la solución". "Tenemos que entender que tenemos que tirar todos para el mismo lado, la solución está en el medio", insistió, para rescatar el panel muy inspirador" que en el Encuentro de ACDE protagonizaron "referentes de la juventud sindical y empresarios jóvenes de la generación 2040". "Es novedoso lo que están haciendo, hay una puerta muy esperanzadora para el futuro. La nueva generación está entendiendo que no podemos tirar cada uno para nuestro lado, eso nos ha llevado a la decadencia", finalizó.