La cotización de la soja cerró hoy con subas en el mercado de Chicago, a diferencia del trigo y el maíz que marcaron con bajas, en el cierre de una semana que concluyó con saldo negativo en los precios para los tres granos respecto al viernes pasado.

De esta forma, el contrato de agosto de la oleaginosa escaló 1,12% (US$ 5,88) hasta los US$ 527,09 la tonelada, mientras que la posición septiembre aumentó 0,79% (US$ 3,86) para concluir la jornada a US$ 487,77 la tonelada.

Los fundamentos de las mejoras radicaron en "la influencia alcista del aceite y en un reacomodamiento de las posiciones de los especuladores tras la liquidación reciente, mientras se espera una mayor actividad de la demanda china", sostuvo la consultora Granar.

El repunte de hoy, no obstante, no logró torcer el rumbo semanal, que terminó con un saldo negativo de 2,15% para el contrato de agosto y de 2,35% para la posición septiembre.

Sus subproductos presentaron registros disimiles, con una merma de la harina de soja del 0,66% (US$ 3,20) hasta los US$ 475,64 la tonelada, y una mejora en el aceite del 2,93% (US$ 37,92) para concluir la jornada a US$ 1.329,81 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 1,99% (US$ 4,53) y se posicionó en US$ 222,14 la tonelada, con lo que sumó cuatro ruedas consecutivas en baja.

"La firma del acuerdo para reactivar las exportaciones de granos desde Ucrania presionó sobre el mercado, en función de que quien vuelve es el cuarto proveedor mundial de maíz", señaló un informe de la consultora Granar.

El otro fundamento bajista fue el clima en Estados Unidos, dado que la actualización de pronósticos mantuvo las chances de lluvias mayores a las normales para el sur, centro y el este del Medio Oeste.

De esta forma, el maíz culminó una semana negativa, en la que acumuló una caída del 6,62%.

Por el último, el trigo decreció 5,86% (US$ 17,36) y cerró las operaciones en US$ 278,88 la tonelada.

Al igual que en el caso del maíz, "la firma del acuerdo en Estambul para reactivar las exportaciones de granos desde Ucrania y a través del Mar Negro fue el principal fundamento bajista", señaló Granar.

Con las mermas de hoy, el cereal cerró la semana con pérdidas del 2,29%. (Télam)