El precio de la soja subió levemente hoy en el mercado de Chicago y cerró a US$ 642,37 la tonelada, mientras que el trigo y el maíz finalizaron con mermas en sus cotizaciones.

De esta forma, el contrato de mayo de la oleaginosa avanzó 0,11% (US$ 0,55) hasta los US$ 642,37 la tonelada, mientras que la posición julio se incrementó 0,14% (US$ 0,92) para concluir la jornada a US$ 631,81 la tonelada.

Las ganancias estuvieron relacionadas con "la actividad de compradores chinos en el mercado estadounidense, que le da pelea a la oferta brasileña, y la nueva suba del valor del aceite", indicó la corredora de granos Granar.

Sin embargo, la mejora en el balance hídrico sobre las zonas agrícolas estadounidenses que ya están en tiempo de siembra moderaron las subas.

Los subproductos de la soja tuvieron un cierre mixto, con un avance en el aceite del 0,85% (US$ 15,21) hasta los US$ 1.796,74 la tonelada, y un retroceso en la harina del 0,53% (US$ 2,76) para ubicarse en US$ 516,86 la tonelada.

En tanto, el maíz decreció 2,02% (US$ 6,50) y se posicionó en US$ 314,65 la tonelada, como consecuencia de "las decepcionantes cifras de las exportaciones semanales estadounidenses y por la persistente caída de la producción de etanol" en aquel país.

"Ambas noticias, que amenazan la demanda, pusieron a los fondos de inversión a retirar ganancias, con el consecuente efecto bajista sobre las cotizaciones", agregó Granar.

En sintonía, el trigo descendió 1,83% (US$ 7,35) y se posicionó en US$ 392,42 la tonelada y acumularon su tercera jornada seguida a la baja.

El retiro de ganancias de los fondos de inversión, las poco auspiciosas exportaciones semanales estadounidenses y la proyección de que Rusia tendrá una cosecha 2022/2023 récord, dieron forma a la tendencia bajista.

(Télam)