Los precios de los granos cerraron con altibajos en el mercado de Chicago, con una suba del trigo de casi US$ 2, mientras que el maíz finalizó estable en su contrato más cercano y la soja marcó bajas.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó 1,83% (US$ 9,83) hasta los US$ 524,70 la tonelada, mientras que el de septiembre decreció 1,65% (US$ 8,54) hasta los US$ 508,07 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en las lluvias ocurridas en gran parte del medio-oeste estadounidense durante el fin de semana, lo cual resulta beneficioso para el cultivo, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Además, la soja también se vio presionada por una caída generalizada en los mercados de commodities propiciada por las preocupaciones que genera un rebrote de casos de Covid-19.

Esto también afectó al precio de la harina que cayó 0,93% (US$ 3,75) a US$ 396,60 la tonelada, y al aceite que retrocedió 2,37% (US$ 35,71) para concluir la jornada a US$ 1.470,24 la tonelada.

Por su parte, el trigo trepó 0,75% (US$ 1,93) y se posicionó en US$ 256,38 la tonelada, apuntalados por las complicaciones climáticas en algunas zonas productoras clave.

En Estados Unidos, "el trigo cultivado en la región del norte de las planicies ha sido afectado por una severa sequía y los pronósticos indican que el clima cálido y seco se mantendría en las próximas semanas, por lo que se espera la menor cosecha en 33 años".

Además, el clima también ha generado complicaciones en Rusia y Ucrania en las últimas semanas.

Por último, el maíz en su contrato de septiembre ajustó sin cambios y permaneció en US$ 218,89 la tonelada y el resto de las posiciones del cereal finalizaron con leves incrementos en sus cotizaciones.

"Las ganancias registradas en el mercado de trigo propiciaron un efecto contagio sobre los granos amarillos", explicó la BCR.

Por otra parte, las lluvias ocurridas en los últimos días resultaron muy beneficiosas para el cultivo que se encuentra en un período crítico y limitaron las subas. (Télam)