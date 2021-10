Los precios de los granos cerraron hoy con saldo dispar en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con una caída en el precio de la soja disponible y una suba de US$ 2 en el precio del trigo, en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago.

La soja con entrega inmediata y para fijaciones se pactó a US$ 340 la tonelada, una caída de US$ 2 sobre la última rueda de operaciones; mientras que en moneda local la oferta bajó hasta $ 33.545.

Además, según el registro oficial SIO-Granos se observaron negocios por hasta US$ 345 para descargas cortas entre octubre y noviembre.

Por su parte, el trigo con entrega disponible se ubicó en US$ 242, una suba de US$ 2 respecto al viernes; el tramo octubre ganó US$ 3 hasta los US$ 245; también se ofrecieron US$ 245 para la entrega entre noviembre y diciembre.

MIRÁ TAMBIÉN Mañana pagan Pensiones No Contributivas a titulares con DNI finalizado en 4 y 5

Asimismo, la descarga en enero de 2022 permaneció en US$ 245; febrero se mantuvo en US$ 250; marzo/mayo en US$ 255, y los meses de junio y julio arribaron a US$ 258.

En tanto, por maíz con entrega disponible se ofrecieron US$ 190; la descarga en enero de 2022 se ubicó en US$ 200 y la de febrero en US$ 190.

Click to enlarge A fallback.

Por último, se mantuvo a US$ 450 el girasol con entrega disponible y para la descarga entre diciembre de 2021 y marzo del 2022 se ofrecieron US$ 350.

(Télam)