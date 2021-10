La cotización de la soja avanzó hoy US$ 2,5 hasta los US$ 352,5 por tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con una baja de US$ 5 en el precio del trigo disponible y con el maíz finalizando estable en sus posiciones.

La soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones se ubicó en US$ 352,5 por tonelada en todos los casos, una suba de US$ 2,5 respecto al viernes último, mientras que las mejores ofertas en moneda local alcanzaron los $ 35.000.

En tanto, el trigo con entrega inmediata y contractual se posicionó en los US$ 220 por tonelada, una baja de US$ 5 sobre la ronda previa.

A su vez, la entrega entre noviembre y diciembre alcanzó los US$ 225, una merma de US$ 3; no obstante, según evidencia el registro público de operaciones, podían realizarse negocios hasta US$ 5 por encima de ese valor en estas posiciones.

Además, la entrega en enero de 2022 se mantuvo en US$ 235; febrero en US$ 237; y por las entregas entre marzo y abril se ofrecieron US$ 240 por tonelada.

Por su parte, las entregas inmediata y contractual del maíz permanecieron en US$ 190; noviembre se ubicó en US$ 192; diciembre y enero en US$ 195, sin cambios entre jornadas.

Asimismo, la entrega en marzo se mantuvo en US$ 190; abril y mayo permanecieron en US$ 185; junio, US$ 175; julio, US$ 170; y agosto, US$ 165.

Por último, el girasol con entrega disponible cerró estable a US$ 450 la tonelada.

