Los precios de los granos disponibles cerraron hoy con resultados disímiles en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que tuvo una acotada actividad comercial y en la que la cotización del maíz subió, la del trigo se mantuvo estable y la de la soja descendió.

De esta forma, los valores de los tres principales granos disponibles terminaron la semana por debajo de los registrados el viernes pasado, redondeando así una semana negativa.

En la jornada de hoy, por la oleaginosa con entrega inmediata, contractual y para la fijación de mercaderías se ofrecieron $ 50.000 por tonelada, una baja de $ 700 sobre los registros de ayer.

En el segmento del maíz, en tanto, las entregas inmediatas, contractuales y en septiembre se negociaron a US$ 225 la tonelada, una suba de US$ 5 entre ruedas en los tres casos. Además, la entrega en octubre permaneció en US$ 225, y el tramo noviembre-enero se situó en US$ 230, un alza de US$ 5 entre jornadas para las tres posiciones.

MIRÁ TAMBIÉN La UIA abordó un seminario enfocado en sustentabilidad productiva, con el sector público y privado

En cuanto a las ofertas abiertas correspondientes a la cosecha 2022/23, el segmento febrero-marzo se ubicó en US$ 215, un avance de US$ 10 para marzo, mientras que la entrega en abril escaló US$ 5 hasta los US$ 210.

En lo que respecta al trigo, por el cereal con descarga inmediata se ofrecieron nuevamente US$ 280 por tonelada, sin variaciones entre jornadas. Además, la entrega contractual ganó US$ 20 hasta los US$ 300 por tonelada, y septiembre se ubicó también en US$ 200.

Asimismo, el tramo noviembre-enero de la cosecha 2022/23 permaneció en US$ 270.

Por último, el girasol disponible se mantuvo otra vez en los US$ 500 por tonelada. (Télam)