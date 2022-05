Los precios de los principales granos marcaron hoy nuevas alzas en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó el incremento en más de US$ 24 en el contrato de mayo del trigo, tras conocerse las nuevas proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

El contrato de mayo de la soja subió 0,60% (US$ 3,67) hasta los US$ 610,04 la tonelada, mientras que la posición julio avanzó 0,43% (US$ 2,57) para posicionarse en US$ 592,95 la tonelada.

Los fundamentos de la mejora se sustentaron en que "el USDA proyectó la cosecha estadounidense de la nueva campaña en un récord de 126,28 millones de toneladas, por encima de los 120,71 millones 2021/2022 y de los 125,55 millones calculados por los privados", precisó la corredora Granar.

Respecto a la actual campaña, las existencias finales estadounidenses de soja 2021/2022 fueron ajustadas hoy por el USDA de 7,07 a 6,39 millones de toneladas.

MIRÁ TAMBIÉN Vialidad Nacional financiará pavimentación de ruta que une paso fronterizo Maluil Malal, en Neuquén

En contraposición, sus subproductos marcaron desmejoras, con una merma en el aceite del 1,03% (US$ 20,50) para cerrar a US$ 1.951,50 la tonelada, y un leve retroceso en la harina del 0,29% (US$ 1,32) hasta los US$ 440,25 la tonelada.

Por su parte, el maíz trepó 1,4% (US$ 4,43) y finalizó a US$ 320,26 la tonelada, como consecuencia tanto por factores propios como por la fuerte suba del trigo.

Acerca de la campaña 2022/2023, el USDA proyectó la producción de Estados Unidos en 367,30 millones de toneladas, por debajo de los 375,25 millones previstos por los privados y de los 383,94 millones 2021/2022, detalló Granar.

Por último, el trigo subió fuertemente un 5,93% (US$ 24,16) y concluyó a US$ 431,55 la tonelada también influenciado por el informe del USDA.

MIRÁ TAMBIÉN Aumentó la cantidad de productores apícolas registrados en la provincia de Buenos Aires

"En el repaso de las cifras 2021/2022 volvió a ajustar su expectativa sobre las exportaciones de la Unión Europea, ahora de 34 a 31 millones de toneladas. Con este ajuste, en dos reportes el organismo achicó el volumen de las ventas europeas en un 17,3% desde los 37,50 millones estimados en marzo", puntualizó Granar.

Y agregó que "sobre las cifras 2022/2023, el USDA estimó la cosecha estadounidenses de trigo en 47,05 millones de toneladas, debajo de los 48,74 millones previstos por los privados, aunque arriba de los 44,79 millones de la campaña anterior". (Télam)