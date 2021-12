Las cotizaciones de la soja y el trigo disponibles finalizaron hoy con subas de US$ 2 y US$ 5, respectivamente, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el maíz con descarga inmediata permaneció sin cambios.

Las ofertas por soja disponible, contractual y para fijaciones fueron de US$ 355 por tonelada, un incremento de US$ 2 entre ruedas, mientras que en moneda local fue de $ 36.000, superando en $ 200 los registros de ayer.

Por otra parte, el trigo con entrega disponible se ubicó en US$ 240 la tonelada, una escalada de US$ 5 entre rondas, y la mercadería con entrega contractual también alcanzó los US$ 240.

Además, la entrega en enero su ubicó en US$ 245, un aumento de US$ 5 sobre la jornada anterior; febrero alcanzó los US$ 248 y marzo los US$ 250, en ambos casos un alza de US$ 5; junio y julio permanecieron en US$ 250.

A su vez, el maíz con descarga inmediata se ubicó en US$ 210 o en $21.000; las entrega contractual y en enero cerraron en US$ 215; y febrero cayó US$ 5 hasta los US$ 200.

Adicionalmente, marzo tuvo un incremento de US$ 2 hasta los US$ 200 por tonelada; abril subió US$ 3 hasta los US$ 198; mayo estable en US$195.

En tanto, junio permaneció en US$ 180; julio y agosto avanzaron US$ 3 hasta los US$ 178; septiembre estable en US$ 180.

Por otro lado, se ofrecieron US$ 210 por la entrega de sorgo entre marzo y mayo de 2022.

Por último, por girasol se ofrecieron US$ 430 para la entrega entre los meses de diciembre y marzo de 2022. (Télam)