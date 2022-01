El precio de la soja disponible marcó un incrementó de US$ 12 a US$ 387 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con registros mayoritariamente positivos, en la que el maíz también avanzó US$ 5 hasta los US$ 225.

De esta manera, el precio de la soja con descarga inmediata, contractual y para fijaciones fue de US$ 387 la tonelada, una suba de US$ 12 sobre la jornada anterior, mientras que en moneda local se ubicó en $ 40.575.

Asimismo, para la entrega en marzo se ofrecieron US$ 355 por tonelada; abril se ubicó en US$ 352 y mayo en US$ 355.

Por el trigo con descarga inmediata la oferta fue nuevamente de $ 24.000 la tonelada, mientras que el tramo contractual aumentó US$ 5, a US$ 235 por tonelada.

El contrato de marzo permaneció en US$ 235.

Por otro lado, los ofrecimientos por maíz disponible, contractual y para el mes de febrero cotizaron en US$ 225, un incremento de US$ 5 respecto a la víspera.

Además, los contratos de marzo y abril crecieron US$ 10 y US$ 15, respectivamente, hasta los US$ 225 por tonelada; mayo ganó US$ 10 y cerró en US$ 220; junio escaló US$ 7 en US$ 202; y julio aumentó US$ 5 y finalizó en US$ 195.

Por último, el girasol con descargas entre enero y marzo de 2022 culminó a US$ 460 por tonelada, sin variaciones respecto a la jornada precedente. (Télam)