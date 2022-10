Los precios de la soja y el maíz subieron hoy en el mercado de Chicago, en un inicio semanal que contó con una baja en la cotización del trigo de más del 1%.

El contrato de noviembre de la oleaginosa ascendió 0,67% (US$ 3,40) hasta los US$ 504,86 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,61% (US$ 3,12) para concluir la jornada en US$ 508,53 la tonelada.

Los fundamentos de las mejoras radicaron en un reacomodamiento de las posiciones de los inversores tras las ventas de la semana pasada.

También influyó "el fin del régimen cambiario especial para la liquidación de soja en la Argentina, que generó un abundante volumen de ventas y que dinamizará los embarques de poroto, harina y aceite en las próximas semanas", precisó la corredora Granar.

Además sumó a la tónica alcista la apreciación del real frente al dólar –un 4,6%–, que mejora la competitividad de la exportaciones de Estados Unidos, amplió Granar.

Sus subproductos también concluyeron la jornada con ganancias, con un incremento en el aceite del 2,34% (US$ 33,73) hasta los US$ 1.474,43 la tonelada, y una suba en la harina del 0,59% (US$ 2,65) hasta los US$ 447,09 la tonelada.

En la misma línea, el maíz mejoró 0,47% (US$ 1,28) y la tonelada alcanzó los US$ 268,00, debido a rindes que estarían resultando inferiores a los previstos por los operadores.

También influyeron sobre los precios las repercusiones del informe sobre las existencias estadounidenses al 1 de septiembre publicado el viernes por el USDA, que relevó un volumen inferior al calculado por el mercado, y también el agravamiento de las tensiones en la zona del Mar Negro, que acentuó la incertidumbre sobre el comercio de maíz desde Ucrania, puntualizó Granar.

Contrariamente, el trigo retrocedió 1,03% (US$ 3,49) y se posicionó en US$ 335,10 la tonelada, como consecuencia de una parcial toma de ganancias de los inversores. (Télam)