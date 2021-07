Los precios de la soja y el maíz iniciaron la semana con alzas en el mercado de Chicago, mientras que el trigo marcó una caída de más de US$ 2,50.

El contrato de agosto de la oleaginosa ascendió 0,83% (US$ 4,32) hasta los US$ 519,10 la tonelada, a la vez que la posición septiembre avanzó 0,49% (US$ 2,48) para concluir la jornada a US$ 500,63 la tonelada.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en un informe, indicó que "el clima seco y cálido de las últimas dos semanas ha reducido la humedad de los suelos, lo cual apuntaló a las cotizaciones" en Chicago.

Por otra parte, las importaciones de soja por parte de China se reducirían considerablemente hacia fines del 2021 luego de un primer semestre de compras récord, lo cual habría presionado a los precios y limitado las subas.

En consonancia, el aceite ganó 1,17% (US$ 16,98) y cerró en US$ 1.464,51 la tonelada, mientras que la harina culminó sin cambios en su contrato de agosto (US$ 389,77) pero ajustó con subas en el resto de las posiciones.

Por su parte, la cotización del maíz escaló 0,45% (US$ 0,98) y se pactó a US$ 216,43 la tonelada, debido a que "si bien las proyecciones climáticas para las próximas semanas indican el retorno de las lluvias y el clima fresco, estas aún tienen que confirmarse", señaló la BCR.

Por último, el trigo bajó 1,02% (US$ 2,57) y concluyó la jornada en US$ 248,75 la tonelada, como consecuencia de que "la producción global alcanzaría un récord en la nueva campaña, por lo que la oferta se mantendría abundante a pesar del recorte productivo en algunas regiones de EE.UU. y Rusia, entre otros". (Télam)