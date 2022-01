El precio de la soja subió hoy US$ 3,5 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras el maíz disponible finalizó la rueda con un aumento de US$ 5 hasta y el trigo operó estable.

De esta manera, el precio de la soja disponible fue de US$ 386,5 por tonelada, una suba de US$ 3,5 frente a la ronda de ayer, mientras que los segmentos contractual y por fijaciones se ubicaron en $ 40.000 en moneda local, con un alza de $ 400.

Por el trigo con descarga se mantuvo la oferta en $ 24.000 la tonelada, y el tramo contractual permaneció en US$ 235.

Asimismo, el contrato de febrero cerró estable en US$ 235; marzo en US$ 237; y el tramo mayo/julio se mantuvo en US$ 240.

Por otro lado, los ofrecimientos por maíz con descarga inmediata y para febrero próximo se ubicaron en US$ 225, con un alza de US$ 5 respecto a la jornada de ayer para ambas posiciones.

Además, el tramo de negociación entre marzo y mayo cotizó en US$ 215, con una merma de US$ 5 sobre la ronda anterior; junio subió US$ 3 hasta los US$ 200; y julio también avanzó y finalizó en US$ 195.

Por último, por el girasol con descargas entre enero y marzo de 2022 se pactaron US$ 460 por tonelada, con un incremento de US$ 20 entre ruedas. (Télam)