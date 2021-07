Los precios de los principales granos subieron hoy en el mercado de Chicago debido, fundamentalmente, a la incertidumbre por las condiciones climáticas que podrían afectar los cultivos en los próximos meses.

El contrato de agosto de la soja subió 0,96% (US$ 5,05) hasta los US$ 526,17 la tonelada, a la vez que la posición septiembre avanzó 0,23% (US$ 1,19) para concluir la jornada a US$ 503,48 la tonelada.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), "la gran mayoría de los cultivos de la oleaginosa se encuentran muy próximos a entrar en una etapa crucial para la determinación de los rindes".

"Si bien se esperan mayores precipitaciones y temperaturas más bajas durante el próximo mes, los últimos 15 días han sido cálidos y secos, lo que apuntaló las cotizaciones", precisó la BCR en su informe.

A su vez, sus subproductos presentaron resultados disímiles, con una escalada del aceite de 0,43% (US$ 6,39) para cerrar en US$ 1.467,15 la tonelada, y una baja de la harina del 0,75% (US$ 2,98) hasta los US$ 392,53.

Por su parte, la cotización del maíz aumentó 0,09% (US$ 0,20) y se pactó a US$ 216,23 la tonelada, debido a que "el clima en algunas regiones del medio-oeste estadounidense continúa seco, lo que genera temor por posibles consecuencias sobre el desarrollo de los cultivos".

Por último, el trigo se incrementó 2,11% (US$ 5,24) y concluyó la jornada en US$ 253,07 la tonelada, apuntalado por las preocupaciones que genera la sequía en la región norte de las planicies de Estados Unidos.

En este sentido, el USDA informó el lunes que la condición del trigo de primavera empeoró y 66% de los cultivos se encuentra en estado pobre o muy pobre; además se suman preocupaciones por el desarrollo de la producción en Rusia, explicó la BCR. (Télam)