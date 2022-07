Los precios de los principales granos cerraron hoy con resultados dispares en el mercado de Chicago, en una jornada en la que la soja y el maíz finalizaron con ganancias y el trigo marcó una baja de más del 4% (US$ 13,04).

De esta forma, el contrato de julio de la oleaginosa avanzó 0,65% (US$ 3,95) hasta los US$ 602,96 la tonelada, a la vez que el agosto lo hizo por 0,57% (US$ 3,22) para concluir la jornada a US$ 559,24 la tonelada.

Los fundamentos de las mejoras radicaron principalmente en "el clima, con reportes que ratificaron para las principales zonas de producción de granos gruesos estadounidense una segunda quincena de julio con lluvias inferiores a las marcas normales y con temperaturas por encima de los registros usuales", destacó la corredora Granar.

Otro factor que impulsó los precios fue la posibilidad de que mañana el Usda reduzca en su informe mensual sus estimaciones sobre cosecha y sobre existencias finales estadounidenses de soja 2022/2023.

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia alcista de la oleaginosa, con una suba en el aceite del 1,77% (US$ 25,13) hasta los US$ 1.437,61 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,94% (US$ 4,96) para concluir la jornada a US$ 532,30 la tonelada.

En sentido contrario, el trigo retrocedió 4,03% (US$ 13,04) hasta los US$ 310,02 la tonelada.

Según Granar "el mercado de monedas tuvo un papel importante en la evolución negativa del mercado, dada la fortaleza del índice dólar y la devaluación del euro, que ubica la paridad con la divisa estadounidense –ahora en 1,006– en el nivel más bajo desde noviembre de 2002".

Esta situación, en un mercado heterogéneo en cuanto a exportadores como lo es el del trigo, le da mayor competitividad a las ventas externas de los países de la Unión Europea, en detrimento de las estadounidenses.

Por último, el maíz trepó 0,38% (US$ 1,18) y se posicionó en US$ 307,56 la tonelada por la previsión de tiempo seco y caluroso sobre las principales zonas agrícolas de los Estados Unidos para la segunda mitad de julio. (Télam)