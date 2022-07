Los precios de la soja y el maíz finalizaron hoy con mejoras de alrededor del 1% en el mercado de Chicago, en una jornada en la que el trigo volvió a marcar una leve baja en su cotización debido al progreso de la cosecha invernal en Estados Unidos y a la pérdida de competitividad de sus exportaciones.

El contrato de agosto de la soja aumentó 1,12% (US$ 6,06) hasta los US$ 545,55 la tonelada, mientras que la posición septiembre escaló 0,56% (US$ 2,85) para concluir la jornada en US$ 503,48 la tonelada.

Los fundamentos de las subas radicaron en "compras desde el sector de los especuladores luego de un dato de inflación en Estados Unidos (1,3% en el mes y 9,1% interanual) mayor al previsto por los operadores, que puso otra vez de relieve la necesidad de los inversores de ponerse a resguardo de las implicancias del peor brote inflacionario en 40 años", analizó la corredora de granos Granar.

En ese sentido, el inestable contexto económico en Estados Unidos y el incierto rumbo de las condiciones climáticas sobre el Medio Oeste, "mantendrán un elevado nivel de volatilidad sobre las cotizaciones de los granos en las próximas semanas/meses", indicó Granar.

MIRÁ TAMBIÉN Entidades ruralistas de Santa Fe se manifestaron en Rafaela y Armstrong

Sus subproductos, en tanto, finalizaron con resultados disímiles, con una merma del aceite del 1,84% (US$ 24,47) hasta los US$ 1.300,71 la tonelada, y una suba de la harina del 2,67% (US$ 14,11) para posicionarse en US$ 541,78 la tonelada.

Por su parte, el maíz creció 0,98% (US$ 2,85) y concluyó la jornada en US$ 291,32 la tonelada, como consecuencia de compras de oportunidad de inversores y de comerciales, en medio de rumores sobre nuevos negocios de China en el mercado estadounidense.

Por último, el trigo cedió 0,4% (US$ 1,19) y se ubicó en US$ 293,31 la tonelada.

"Se mantuvieron como factores bajistas el progreso de la cosecha de invierno y la pérdida de competitividad de las exportaciones, agravada en los últimos días por la firmeza del dólar frente al euro, que puso a la divisa europea en el nivel más bajo en 20 años frente a la moneda de Estados Unidos", explicó Granar.

MIRÁ TAMBIÉN Dispar acatamiento en Córdoba a cese de comercialización convocado por la Mesa de Enlace

(Télam)