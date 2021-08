Los contratos futuros de la soja y el maíz registran bajas en el Mercado de Chicago, mientras repuntan los del trigo, para las posiciones más cercanas, reportaron hoy las operadoras locales.

La soja desciende US$ 3,9 y se vende a US$ 515,9 por tonelada para agosto y mantiene un valor 70,8% más elevado que el de hace 14 meses y medio.

El retroceso, por segunda rueda consecutiva, "refleja los pronósticos de lluvias beneficiosas para los cultivos, en las regiones productivas del medio oeste de los Estados Unidos”, evaluó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El aceite de soja, en ese marco, baja a US$ 1.421,9 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 388,1, valores de todos modos muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz, a su vez, operan en terreno negativo, por similares factores climáticos que afectan a la oleaginosa, indicó la BCR.

El precio del cereal cae US$ 1,3 hasta US$ 214,1 la tonelada para septiembre, precio 80% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, en tanto, aumentan “impulsados por los recortes en las proyecciones de producción mundial del cereal, por parte de diversos organismos”.

La bolsa rosarina precisó que el grano avanza US$ 5,0 y cotiza a US$ 263,5 la tonelada, también para septiembre, nivel 55,9% más alto que el de once meses atrás. (Télam)