Los futuros de soja operaban hoy en terreno positivo en el Mercado de Chicago, “debido a las preocupaciones actuales respecto al clima que se presentará en la etapa crítica del poroto norteamericano”, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa repuntaba US$ 4, se vendía a US$ 530,2 por tonelada para agosto y mantenía un valor 75,5% más elevado que el de hace 14 meses.

El aceite de soja cotizaba a US$ 1.479,2 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 395,7, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz, a su vez, “operan con leves ganancias, apuntalados por condiciones no beneficiosas para el cereal en regiones del medio oeste de los Estados Unidos, aunque una débil demanda de exportación limitó las subas”, señaló la BCR.

El cereal avanzaba US$ 0,7 hasta US$ 216,9 la tonelada para septiembre, precio 82,2% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo también operaban con ganancias, “debido a las crecientes dificultades que atraviesan los lotes de cultivos afectados por el clima seco, en regiones productivas claves de los Estados Unidos”.

La bolsa rosarina precisó que el grano repuntaba US$ 2,4 y cotizaba a US$ 255,5 la tonelada, también para septiembre, nivel 51,1% más alto que el de diez meses y medio atrás. (Télam)