Los futuros de soja operaban hoy en terreno negativo, con motivo de ventas semanales de los Estados Unidos y por debajo de lo esperado por el mercado, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"En adición, pronósticos climáticos que muestran lluvias beneficiosas para la oleaginosa en regiones clave, añaden presión bajista", agregó la entidad.

"La oleaginosa caía US$ 1,3 y se vendía a US$ 519,1 por tonelada para agosto, valor 71,8% más elevado que el de hace 14 meses", señaló la BCR.

El aceite de soja, en ese marco, cotizaba a US$ 1.447 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 393,6, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

MIRÁ TAMBIÉN Las bolsas de Europa operan con signo positivo

Los contratos de maíz cotizaban con leves pérdidas, "como consecuencia de un debilitamiento en la demanda externa del grano amarillo", mientras “el clima adverso en las regiones productivas de los Estados Unidos, limita las caídas”.

El cereal cedía US$ 0,4 hasta US$ 221,8 la tonelada para septiembre, precio 86,3% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, a su vez, operaban con leves ganancias, "con motivo de preocupaciones sobre condiciones climáticas desfavorables para el cereal en los principales países exportadores".

El valor del grano subía US$ 0,4 y cotizaba a US$ 257,4 la tonelada, también para septiembre, nivel 52,3% más alto que el de diez meses y medio atrás, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)