Los precios de los granos concluyeron la jornada con saldos dispares en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con subas para soja, bajas para el trigo y un cierre estable para el maíz.

Por la soja con descarga inmediata, contractual y para las fijaciones de mercadería, la oferta abierta se ubicó en $51.500, $ 850 por encima de la jornada previa, mientras que la oferta en dólares se ubicó en US$ 370 la tonelada.

En cuanto al maíz con descarga inmediata y contractual, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 215 la tonelada, sin implicar en variaciones de cotizaciones.

Sin embargo, la entrega en septiembre alcanzó los US$ 235; octubre, US$ 220; y noviembre y diciembre, US$ 225 la tonelada.

Por el cereal del próximo ciclo comercial, la entrega entre febrero y marzo del 2023 alcanzó los US$ 220; abril, US$ 215; mayo, US$ 210; junio, US$ 200; y julio, US$ 190.

Respecto al trigo descarga disponible se ofrecieron abiertamente US$ 290 la tonelada, lo que implicó una caída de US$ 5 entre jornadas.

Asimismo, la posición contractual alcanzó los US$ 285 la tonelada, mientras que por trigo de la cosecha 2022/23 se ofrecieron US$ 260 para la entrega en diciembre de este año. (Télam)