Los precios de la soja y el maíz cerraron con subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago, en una jornada que contó con una mayor actividad e interés de los compradores respecto a las sesiones previas.

Por la oleaginosa con entrega disponible se ofertaron US$ 430 la tonelada, US$ 8 por encima de ayer, mientras que el tramo contractual se negoció en US$ 423 la tonelada, lo que significó una suba de US$ 1 entre ruedas.

Para el caso de fijaciones se ofrecieron US$ 430 la tonelada y en moneda local $ 48.060, mientras que para la mercadería con descarga en mayo, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 430 la tonelada.

Por el maíz con entrega a partir del domingo, la mejor oferta abierta registrada se ubicó en US$ 250 la tonelada, US$ 5 más que ayer, con el tramo contractual en US$ 245, la posición full abril en US$ 252 y mayo en US$ 245.

Por otro lado, para la descarga tardía del cereal, la posición junio se ubicó en US$ 248; julio, US$ 245; el tramo intermedio entre el 15 de junio y 15 de julio en US$ 250.

Por último, la posición agosto reabrió en US$ 235 la tonelada.

En cuanto al trigo con descarga inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 320 la tonelada, mismo valor que la rueda previa, mismo precio para el tramo contractual y la entrega en abril y mayo.

En tanto, por el cereal de la cosecha 2022/23, el tramo noviembre/diciembre se mantuvo estable en US$ 280 la tonelada.

Para entrega en enero, la mejor oferta se mantuvo en US$ 285, con febrero cayendo US$ 5 hasta US$ 280.

Por último, el girasol cerró en US$ 500 la tonelada.

(Télam)