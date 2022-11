Los precios de la soja y el maíz cerraron con alzas la jornada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con con lo sucedido en el mercado de Chicago.

Tanto por la oleaginosa con entrega inmediata como para las fijaciones de mercadería, los ofrecimientos entre las industrias se ubicaron en $ 63.000 la tonelada, $ 1.000 más que ayer.

En cuanto al maíz, la posición disponible se incrementó en US$ 5 para arribar a US$ 240 la tonelada, mismo valor para la entrega contractual de mercadería.

Por su parte, la entrega entre noviembre y diciembre también se mostró sin cambios en US$ 240 la tonelada, mientras que la posición enero se ubicó en US$ 250.

MIRÁ TAMBIÉN De Mendiguren se reunió con el gobierno vasco para impulsar exportaciones y desarrollo tecnológico

Por el cereal del próximo ciclo comercial, el tramo febrero-mayo 2023 se sostuvo sin variaciones en US$ 255; junio en US$ 225; y julio en US$ 215.

Por último, el girasol cerró a US$ 450 y el sorgo a US$ 220, mientras que el trigo cerró nuevamente sin ofertas. (Télam)