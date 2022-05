Los cereales lideraron las subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago, en una jornada que, a pesar de los precios al alza, contó con una menor actividad comercial.

Por el trigo con entrega disponible y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 360 la tonelada, US$ 5 más entre ruedas.

Luego, para la descarga de mercadería entre el 15 de junio y el 15 de julio también se dio un aumento de US$ 5 hasta los US$ 360 la tonelada.

En cuanto al maíz con descarga inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 275 la tonelada, US$ 5 por encima del cierre del jueves, mientras que la posición contractual, se ubicó en US$ 265.

Para la entrega entre junio, julio, agosto y septiembre se ofrecieron abiertamente US$ 265, mientras que el tramo octubre a diciembre se negoció a US$ 267 la tonelada.

Respecto a la soja con entrega contractual y para las fijaciones de mercadería, la oferta se ubicó en US$ 430 la tonelada, sin cambios entre días.

En moneda local para dichos segmentos y para la posición con descarga inmediata los ofrecimientos alcanzaron los $ 51.270, mientras que para la entrega en julio se ofrecieron US$ 430.

Por último, el girasol cerró a US$ 600 la tonelada. (Télam)