Los precios de la soja y el trigo cerraron con subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con mayor número de posiciones abiertas y de compradores interesados, aunque se registró una cantidad inferior de ofertas en los contratos de corto plazo.

Por la soja con descarga inmediata, contractual y para la fijación de mercadería, las ofertas se ubicaron en US$ 435 la tonelada, US$ 5 más entre jornadas.

En moneda local y para estas mismas posiciones, el precio fue de $ 48.965 la tonelada.

La posición mayo tuvo un incremento de US$ 5 entre ruedas y alcanzó los US$ 435 la tonelada.

Respecto al trigo con descarga inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 335 la tonelada, US$ 5 más que ayer.

En tanto, por el cereal de la campaña 2022/23, para noviembre el precio fue de US$ 300; diciembre, US$ 303; enero y febrero, US$ 305; y marzo, US$ 300.

En cuanto al maíz con descarga inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 250 la tonelada, sin cambios entre ruedas.

Por el cereal de la cosecha tardía, la posición junio finalizó en US$ 245; julio, US$ 240; agosto y septiembre, US$ 235; y diciembre, US$ 250.

Por el maíz de la cosecha 2022/23, el segmento marzo-mayo se mantuvo estable en US$ 230, mientras que el tramo junio-julio se ubicó en US$ 215.

Por último, el girasol se negoció a US$ 500 la tonelada. (Télam)