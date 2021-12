Los precios de los granos tuvieron un cierre entre estables y al alza, en una jornada que no presentó bajas y contó con la presencia de un buen número de compradores activos pujando por mercadería.

Por la soja disponible, contractual y para fijaciones, la mejor oferta abierta fue de US$ 355 la tonelada, US$ 5 por encima respecto al cierre de ayer, mientras que en moneda local se ubicó en $ 35.900 la tonelada.

En cuanto al maíz, la posición con descarga inmediata se mantuvo estable en $ 20.500 la tonelada al igual que el tramo contractual en US$ 205, mismo precio para el segmento enero.

Por el cereal del próximo ciclo comercial, la entrega en marzo de 2022 se ubicó en US$ 195 la tonelada; abril y mayo, US$ 190; junio, US$ 180; julio, US$ 175; agosto, US$ 170; y septiembre, US$ 175.

Respecto al trigo con entrega disponible, la oferta se posicionó en US$ 225 la tonelada, US$ 5 por encima de la previa.

En cuanto a los segmentos del año próximo, enero aumentó US$ 5 hasta los US$ 240; febrero, US$ 245; mayo, US$ 250; y julio, US$ 245.

Por último, el girasol cerró a US$ 430 y el sorgo a US$ 210. (Télam)