La soja y el trigo operaron hoy con nuevas alzas en el mercado de Chicago, revirtiendo la tendencia negativa de las semanas previas en el caso del poroto.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,72% (US$ 3,22) hasta los US$ 445,45 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 0,39% (US$ 448,82) para concluir la jornada a US$ 448,82 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el accionar comprador de los fondos de inversión tras el recorte en la estimación de producción en Estados Unidos que hizo el Departamento de Agricultura de dicho país (USDA) hace dos jornadas, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sin embargo, la previsión de una mayor cosecha en Brasil y las lluvias beneficiosas para el cultivo en Argentina moderaron las subas.

La harina acompañó el alza en el precio del poroto, con un avance del 0,61% (US$ 2,31) hasta los US$ 379,74 la tonelada, mientras que el aceite cerró sin cambios a US$ 1.303,79 la tonelada.

El trigo, por su parte, marcó una mejora de 1,18% (US$ 3,49) para ubicarse en US$ 298,54 la tonelada, como consecuencia del acople de la plaza de Chicago a las subas registradas en el mercado de Minneapolis y por los fuertes incrementos verificados en Europa, donde el trigo francés llegó a su cotización más alta en 14 años ante la posibilidad de que Rusia pueda establecer cupos de exportación.

Por último, el maíz cerró con un leve avance del 0,04% (US$ 0,16) y concluyó la sesión a US$ 224,20 la tonelada, debido a la expectativa de una mayor demanda del cereal por parte de la industria del etanol norteamericana. (Télam)