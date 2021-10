Los precios de la soja y el maíz volvieron a finalizar la jornada con subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que siguió la tendencia alcista del mercado de Chicago y que contó con una mayor dinámica de negocios.

Por la soja con entrega disponible, contractual y para fijaciones, la mejor oferta de compra mejoró US$ 2 y se ubicó US$ 350 la tonelada.

En cuanto al maíz con entrega inmediata, y contractual se ofrecieron de forma abierta US$ 190 la tonelada, US$ 5 por encima de lo pactado ayer.

Luego, la oferta para descargar en noviembre se ubicó también en US$ 190, diciembre en US$ 192 y para la entrega entre el 15 de diciembre y el 15 de enero en US$ 195.

En cuanto al cereal de la nueva campaña, la posición marzo alcanzó los US$ 185 y abril /mayo los US$ 180.

Finalmente, por maíz de cosecha tardía se ofrecieron US$ 170 para la entrega en junio, mientras que julio se ubicó en US$ 165 y agosto en US$ 160.

El trigo con entrega disponible cerró sin cambios a US$ 235 la tonelada, mientras que la posición contractual alcanzó los US$ 240 la tonelada.

Para el cereal de la nueva cosecha, las mejores ofertas para noviembre, diciembre y enero de 2022 se ubicaron en US$ 240; febrero, US$ 243; y marzo, abril y mayo, US$ 245.

Por último, el girasol cerró a US$ 450 la tonelada. (Télam)