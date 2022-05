Los precios de los granos cerraron con altibajos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con subas para la soja y retrocesos en los valores del trigo.

Para la oleaginosa con descarga disponible y para las fijaciones de mercadería, la mejor oferta abierta fue de $ 50.270 la tonelada, lo que implicó en ambos casos una suba de $ 60 entre ruedas.

Por el trigo con entrega disponible y para la entrega contractual se ofrecieron abiertamente US$ 370 la tonelada, US$ 5 por debajo del cierre de ayer.

Luego, la descarga entre junio y julio también descendió hasta los US$ 370, con una caída de US$ 10 entre ruedas para ambos meses.

Para la mercadería de la campaña 2022/23, la entrega en el segmento noviembre-enero de 2023 alcanzó los US$ 330.

Por el maíz con descarga hasta el 25 de mayo, se ofrecieron abiertamente US$ 270 la tonelada, sin variaciones respecto al jueves, mientras que la entrega en junio se negoció a US$ 270; y julio a diciembre, US$ 265.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 600 la tonelada. (Télam)