Los precios de la soja y el trigo cerraron hoy con alzas en el inicio de la semana en el mercado de Chicago, impulsados por problemas climáticos en zonas productoras, mientras que el maíz retrocedió hasta los US$ 232,67 la tonelada.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,54% (US$ 2,57) hasta los US$ 474,82 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,48% (US$ 2,30) para concluir la jornada a US$ 475,74 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en "la firmeza de las cotizaciones de la harina –en torno de US$ 7,4– y a las previsiones de tiempo seco sobre el sur de Brasil y sobre zonas agrícolas de la Argentina y de Paraguay", señaló un informe de la corredora Granar.

Los subproductos de la soja finalizaron con resultados disímiles, con una mejora en la cotización de la harina, que durante la jornada trepó 1,76% (US$ 7,39) y cerró a US$ 425,70 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 1,74% (US$ 20,72) y se posicionó en US$ 1.167,11 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,37% (US$ 0,89) y se posicionó en US$ 232,67 la tonelada, en línea con la caída del petróleo y por ventas de los inversores, que "de algún lugar tenían que sacar los fondos necesarios para cubrir las pérdidas en el mercado financiero por el temor que generan los rebrotes de Coronavirus", señaló Granar.

Por último, el trigo avanzó 0,31% (US$ 1,01) y se ubicó en US$ 285,77 la tonelada, impulsados por "preocupaciones acerca del desarrollo de los cultivos en Estados Unidos, luego de que vientos huracanados afectaran a algunas regiones de las Planicies que además se encuentran sufriendo falta de humedad en los suelos", detalló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). (Télam)