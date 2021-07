Los granos cerraron con altibajos en el mercado de Chicago, con una importante suba en el trigo por más de US$ 6,5, mientras que el maíz y la soja culminaron la jornada con bajas en la plaza bursátil.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó 0,37% (US$ 2,02) hasta los US$ 531,87 la tonelada, mientras que el de septiembre cerró sin cambios a US$ 512,30 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en las nuevas lluvias en zonas productoras de Estados Unidos.

A esto se sumó que la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas (NOPA) de dicho país informó que en junio se molieron 4,14 millones de toneladas, debajo de los 4,34 millones previstos por los privados y un 9% abajo del volumen de igual mes del año pasado.

MIRÁ TAMBIÉN Rehabilitan un tramo del ferrocarril San Martín Cargas en el departamento cordobés de Juárez Celman

Esto también afectó al precio de la harina, que cayó 1,62% (US$ 6,61) a US$ 399,80 la tonelada, mientras que el aceite ganó 1,64% (US$ 24,03) para concluir la jornada a US$ 1.483,91 la tonelada.

Por su parte, el trigo trepó 2,71% (US$ 6,52) y se posicionó en US$ 246,93 la tonelada, debido al "mal estado del cereal de primavera que sigue jaqueado por las condiciones de sequía que dominan los suelos de Dakota del Norte, el Estado responsable por poco más de 50% del área destinada a dicha variedad", indicó la corredora de granos Granar.

Hoy el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ratificó que aproximadamente el 98% de la superficie con trigo de primavera experimenta sequía.

Por último, el maíz retrocedió 0,70% (US$ 1,57) y se posicionó en US$ 222,14 la tonelada, debido al clima más húmedo en el país norteamericano. (Télam)