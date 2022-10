La soja y el maíz cerraron la jornada con subas en el mercado de Chicago, mientras que el trigo cayó por el accionar vendedor de fondos especulativos.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,69% (US$ 3,49) hasta los US$ 508,35 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 0,68% (US$ 3,49) para cerrar a US$ 512,02 la tonelada.

Los fundamentos de la mejora radicaron en la apreciación del real frente al dólar estadounidense, que sumó competitividad a las exportaciones norteamericanas.

A esto también se sumó la reducción del volumen comercializado del poroto en Argentina, tras la finalización del Programa de Incremento Exportar, entre otras cuestiones.

Por su parte, el precio del aceite de soja avanzó 2,61% (US$ 38,58) hasta los US$ 1.513,01 la tonelada, mientras que la harina perdió 0,64% (US$ 2,87) para posicionarse en US$ 444,22 la tonelada.

En tanto, el maíz ganó 0,33% (US$ 0,89) y se ubicó en US$ 268,88 la tonelada, por el retraso de 7 puntos porcentuales en la cosecha estadounidense respecto a misma fecha del año pasado y por la caída del dólar frente a monedas de países competidores.

Por último, el trigo cayó 0,98% (US$ 3,31) y cerró a US$ 331,80 la tonelada, debido a una toma de ganancias tras las subas de las últimas jornadas.

En cuanto a la situación en la zona del Mar Negro, "avances de tropas ucranianas sobre algunos de los territorios que la semana pasada fueron anexados por Rusia fueron interpretados como un hecho bajista para los precios del trigo", dijeron analistas de Granar.

"Pese a la continuidad de embarques desde Ucrania, persiste la incertidumbre sobre qué sucederá en los próximos meses o, más específicamente, después de la pérdida de vigencia del acuerdo de Estambul, a fines de noviembre", completó el informe de Granar. (Télam)