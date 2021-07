Los precios de los granos cerraron entre estables y al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que se destacó la mejora registrada por el maíz, en línea con lo sucedido en el mercado de Chicago.

Por el maíz con entrega contractual y para agosto se ofrecieron US$ 195 la tonelada, US$ 5 por encima de ayer, mientras que el contrato de septiembre se mantuvo en US$ 200.

En lo que respecta al segmento de la campaña 2021/22, las ofertas para la entrega de maíz entre marzo y mayo se ubicaron en US$ 185, US$170 para junio y julio.

Por la soja con entrega inmediata, y para fijaciones, las ofertas se mantuvieron en US$ 335 la tonelada, a la vez que la oferta en pesos alcanzó los $ 32.220.

MIRÁ TAMBIÉN Subas en Wall Street impulsadas por informes de ganancias corporativas

En tanto, las entregas pactadas para agosto y para el plazo que va hasta el 15 de septiembre, se pactaron a US$ 335.

Por el lado del trigo, para la actual campaña se presentaron ofertas de US$ 205 la tonelada para la entrega en agosto.

Asimismo, se ofrecieron US$ 200 por el trigo con entrega en noviembre y diciembre próximos.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 340 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN El nivel de actividad económica creció en mayo 13,6% interanual

(Télam)