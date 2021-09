Click to enlarge A fallback.

Los precios de los granos cerraron entre estables y al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con el grueso de los negocios concentrados en el segmento de maíz disponible.

En este sentido, la oferta por mercadería con descarga aumentó US$ 2 hasta los US$ 202 la toneladas, mientras que para fijaciones se incrementaba a US$ 203, mismo valor para octubre.

Respecto al cereal de la nueva campaña, se ofrecieron de forma abierta US$ 190 la tonelada para la entrega en marzo; abril y mayo, US$ 185; junio, US$ 175; y julio, US$ 170.

Por la soja con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron US$ 350 la tonelada, mismo valor que en la rueda previa, con la oferta en pesos alcanzando $34.335 la tonelada.

En cuanto al segmento de campaña 2021/22, se ofrecieron de forma abierta US$ 312 la tonelada para entrega en mayo de 2022.

Para el trigo, la entrega más próxima de las ofertas fue para octubre, la misma tuvo un valor de US$ 233 la tonelada, sin cambios entre ruedas.

En cuanto al cereal de la nueva cosecha, se ofrecieron abiertamente US$ 232la tonelada para entrega en noviembre, con la entrega en diciembre en US$ 233.

Respecto a enero del 2022, la oferta fue de US$ 237 la tonelada y febrero y marzo, en US$ 240.

Por último, el girasol cerró a US$ 410 la tonelada. (Télam)