Los granos volvieron a subir hoy en el mercado de Chicago ante los problemas climáticos en Sudamérica, aunque en el caso del trigo el conflicto ruso-ucraniano continuó apuntalando los precios.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 0,28% (US$ 1,65) hasta los US$ 584,96 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,29% (US$ 1,75) y se posicionó en US$ 586,43 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las preocupaciones del mercado respecto al efecto de la falta de lluvias y humedad en Sudamérica.

"A pesar de las mejoras climáticas en algunas zonas productoras de Sudamérica, el agua cada vez tiene menos impacto sobre los rendimientos productivos, lo que consolida las proyecciones bajistas de producción", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

MIRÁ TAMBIÉN El Banco Central subió a 41,5% la tasa de interés que pagan los plazos fijos a 30 días

A este contexto de mermas de oferta se agrega "un elevado dinamismo comercial en los Estados Unidos, con una fuerte demanda externa, una nueva semana alcista de exportaciones y una tercera jornada consecutiva de anuncios del Departamento de Agricultura de dicho país (USDA) de un incremento de las ventas externas".

Al contrario, sus subproductos, por lo menos en sus posiciones más cercanas, cayeron en sus cotizaciones.

Click to enlarge A fallback.

Así, el aceite bajó 0,23% (US$ 3,53) hasta los US$ 1.472,88 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,04% (US$ 0,22) para concluir la jornada a US$ 495,15 la tonelada.

Por su parte, el trigo ganó 2,24% (US$ 6,43) y se posicionó en US$ 293,21 la tonelada, como consecuencia de las tensiones entre Rusia y Ucrania, lo cual reavivan los temores de potenciales limitaciones a las exportaciones del cereal desde la región del Mar Negro, lo que "apuntala fuertemente los precios del cereal en un contexto de elevada demanda internacional".

MIRÁ TAMBIÉN Nación y CABA inician mesa de concertación para distribución equitativa de fondos del transporte

Por último, el maíz ganó 0,46% (US$ 1,18) y concluyó la jornada a US$ 255,89 la tonelada, debido a nuevos recortes de la producción sudamericana.

En este caso el Consejo Internacional de Granos (IGC, por sus siglas en inglés) estimó la trilla de Brasil en 111,5 y la de Argentina en 59 millones de toneladas, lo que representó una merma de 1,4 y 2 millones de toneladas respectivamente. (Télam)