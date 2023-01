Los granos finalizaron la jornada con subas en el mercado de Chicago, debido a los problemas climáticos en Sudamérica y ante una posible restricción en la exportación de trigo por parte de Rusia.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 0,78% (US$ 4,41) hasta los US$ 565,76 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,67% (US$ 3,77) para concluir la jornada a US$ 564,93 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la continuidad del clima caluroso y seco en gran parte de las zonas productoras argentinas "que siguen agravando el déficit hídrico que atenta contra el número final de la cosecha, que nadie duda quedará bastante por debajo de los 45,50 millones de toneladas proyectados por el USDA el jueves pasado", indicó la corredora Granar.

Sumó sostén los buenos números de exportaciones estadounidenses relevadas por el USDA entre el 6 y 12 de enero con el registro de dos millones de toneladas embarcadas en dicho período, más de 500.000 toneladas por encima de los despachado la semana anterior.

Sus subproductos también cerraron al alza, con una mejora del 1,23% (US$ 17,20) hasta los US$ 1.407,41 la tonelada, mientras que la harina avanzó 1,02% (US$ 5,40) para cerrar a US$ 530,42 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 1,51% (US$ 4,04) y se ubicó en US$ 269,77 la tonelada, debido, al igual que en el caso de la soja, por la sequía en Argentina, a lo que se sumó la falta de lluvias en el sur de Brasil.

Por último, el trigo ascendió 1,07% (US$ 2,94) y se posicionó en US$ 276,22 la tonelada, debido a la posibilidad de que Rusia restrinja sus exportaciones del cereal.

En este sentido, los analistas de Granar señalaron que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que la agroindustria había hecho una contribución significativa a la resiliencia de la economía rusa y agregó: “Debemos, por supuesto, permitir que este sector funcione, para que puedan ganar e invertir en la próxima cosecha, en su procesamiento y en ganadería. Pero no podemos permitir que todo se arrastre al exterior”.

(Télam)