Las cotizaciones de los granos cerraron hoy con subas generalizadas en el mercado de Chicago, en una jornada en la que destacó el crecimiento de más del 3,5% en el caso de la soja hasta los US$ 593,41 la tonelada.

De esta forma, el contrato de agosto de la oleaginosa ascendió 3,65% (US$ 20,94) hasta US$ 593,41 la tonelada, mientras que la posición septiembre se incrementó 4,09% (US$ 21,13) para concluir la jornada a US$ 536,92 la tonelada.

La cotización de la oleaginosa se vio apuntalada por la mejora que experimentó la harina de 6,64% (US$ 35,27) hasta US$ 566,25 "en función de la lenta comercialización de la soja argentina, que ralentiza la molienda en el principal exportador mundial de la harina", según indicó la consultora Granar.

Adicionalmente, se agregaron como factores alcistas "los rumores sobre nuevas compras chinas en la zona del Golfo para entregas para septiembre, y la falta de humedad entre el centro-este de las Grandes Planicies y el oeste de Medio Oeste estadounidense".

El aceite de soja también acompañó la tendencia alcista, con una ganancia de 1,47% (US$ 21,16) para concluir la jornada a US$ 1.455,91 la tonelada.

En la misma sintonía, el trigo escaló 2,45% (US$ 6,89) y cerró las operaciones en US$ 287,52 la tonelada.

A la hora de explicar los motivos que llevaron al crecimiento de las cotizaciones, Granar señaló a "las mejoras que se registraron en el mercado europeo y la ola de compras de los fondos de inversión".

Aportó a la tónica alcista la demanda internacional, que sigue muy activa en su necesidad de garantizarse un abastecimiento fluido de trigo en plena cosecha del hemisferio norte.

De igual forma, el maíz avanzó 1,81% (US$ 4,23) y se posicionó en US$ 237,09 la tonelada, con lo que acumuló una racha de dos jornadas seguidas con registros en verde.

"La especulación de los operadores –y la actitud compradora– se centró en el impacto negativo que podrían ocasionar sobre los cultivos las elevadas temperaturas y la falta de humedad en el centro-este de las Grandes Planicies y en el oeste del Medio Oeste de Estados Unidos", indicó Granar. (Télam)