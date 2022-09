Los precios de los principales granos cerraron hoy con ganancias en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó el fuerte salto de 7,61% en la cotización del trigo a causa de nuevos temores sobre la seguridad de los stocks en la región del Mar Negro.

De esta forma, el contrato de noviembre de la soja ascendió 1,2% (US$ 6,43) hasta los US$ 543,35 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 1,16% (US$ 6,25) para ubicarse en US$ 545,46 la tonelada.

Los fundamentos de las subas radicaron en un avance más lento de lo previsto de la cosecha por las lluvias de los últimos días sobre el cinturón sojero/maicero estadounidense.

"En ese sentido, ayer el USDA relevó el progreso de la recolección sobre el 3% del área, frente al 5% de igual momento de 2021, al 5% promedio y al 5% previsto por los operadores", detalló la corredora Granar.

En la misma sintonía, el aceite en su posición de diciembre avanzó US$ 14,55 hasta los US$ 1453,04 la tonelada, mientras que la harina aumentó US$ 11,13 para cerrar a US$ 484,35 la tonelada.

En tanto, el maíz en su contrato de diciembre escaló 2,02% (US$ 5,42) y concluyó la jornada a US$ 272,43 la tonelada, gracias también a la ralentización de la cosecha estadounidense luego de las lluvias de los últimos días y por el persistente deterioro en la condición de las plantas.

Por último, el trigo creció fuertemente 7,61% (US$ 23,24) y se ubicó en US$ 328,40 la tonelada, debido a renovados temores sobre la seguridad de los stocks de granos de la región del Mar Negro.

"Las preocupaciones sobre la continuidad de los envíos de grano ucraniano fueron nuevamente desencadenadas luego de que los líderes rusos instalados en las áreas ocupadas de Ucrania establecieran planes para referéndums con el sentido de unirse a Rusia esta semana", precisó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). (Télam)