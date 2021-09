La soja operó hoy nuevamente al alza en el mercado de Chicago y cerró a US$ 471,33 la tonelada, en una jornada en la que el maíz y el trigo acompañaron la tendencia positiva con ganancias de US$ 3,35 y US$ 5,70, respectivamente.

De esta forma, el trigo cortó con una racha de tres jornadas seguidas operando a la baja.

El contrato de noviembre de la soja subió 0,68% (US$ 3,22) hasta los US$ 471,33 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 0,70% (US$ 3,31) para concluir la jornada a US$ 474,64 la tonelada.

"La normalización de las actividades en las terminales del Golfo justo cuando la cosecha se encuentra en curso en el país norteamericano alivió las preocupaciones acerca de demoras en el embarque de granos e impulsó a las cotizaciones", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

MIRÁ TAMBIÉN Analizarán cómo lograr una producción más sostenible y colaborativa a partir de ciencia y tecnología

Las subas registradas en el mercado de petróleo también apuntalaron los rendimientos.

En este sentido, la BCR concluyó que "los contratos de soja cerraron la sesión con alzas nuevamente, sostenidos por compras técnicas y de oportunidad luego de haber tocado mínimos en tres meses en la rueda de ayer".

En sintonía, el precio del aceite de soja ganó 1,93% (US$ 23,59) a US$ 1.243,17 la tonelada, mientras que la harina cotizó estable a US$ 372,46 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 1,64% (US$ 3,35) y se posicionó en US$ 206,88 la tonelada, como consecuencia de que "las subas registradas en los mercados de petróleo y de acciones propiciaron un efecto contagio sobre los precios del cereal", resaltó la BCR.

MIRÁ TAMBIÉN Tratamos de resolver un problema muy grave en el que se dejó a la Argentina, sostuvo Guzmán

Por último, el trigo creció 2,24% (US$ 5,70) y cerró a US$ 259,32 la tonelada, apuntalado por compras técnicas y de oportunidad luego de tres jornadas consecutivas en baja. (Télam)