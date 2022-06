Los precios de los granos cerraron hoy con subas en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó la ganancia de más de US$ 10 que registró el trigo que cerró la jornada en US$ 396,19 la tonelada.

Hoy, el contrato de julio de la soja subió 0,93% (US$ 5,78) hasta los US$ 628,13 la tonelada, mientras que la posición agosto escaló 1,05% (US$ 6,25) para concluir la jornada a US$ 599,20 la tonelada.

La suba del poroto fue apuntalada por "la importante mejora de la harina luego de un buen dato de ventas semanales de la campaña 2021/2022, y por los augurios de tiempo cálido y seco sobre el Medio Oeste durante buena parte de la segunda quincena de junio e, incluso, principios de julio", según un informe de la corredora Granar.

En ese sentido, la harina dio sostén al precio de la soja tras escalar 2,92% (US$ 13,45) hasta los US$ 473,66 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 1,71% (US$ 29,32) para cerrar en US$ 1682,98 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN La provincia de Tierra del Fuego creó una empresa de hidrocarburos

"En cuanto a los inversores, en el día después de la suba de tasas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, parecieron darse por hechos con la liquidación de contratos concretada antes del anuncio oficial", agregó Granar.

En tanto, la posición más cercana del maíz ganó 1,84% (US$ 5,61) y se posicionó a US$ 310,32 la tonelada, debido a que la ausencia de acuerdos entre Rusia y Ucrania para liberar los granos retenidos desde el inicio de la guerra continúa apuntalando el alto nivel actual de los precios.

También incidió en los resultados, "el tiempo seco y caluroso que aparece en los reportes meteorológicos extendidos para los próximos 6 a 14 días sobre el Medio Oeste y algunos augurios de chances de lluvias menores a los registros usuales para comenzar julio", detalló Granar.

Por último, el trigo avanzó 2,69% (US$ 10,38) y se ubicó en US$ 396,19 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN Argentina y Chile analizaron inversiones conjuntas en pasos fronterizos y red ferroviaria

Los precios se incrementaron "en un movimiento que tuvo más de especulación que de lógica por el momento estacional del año" en pleno avance de la cosecha de invierno estadounidense y "a poco días del inicio de la recolección del cereal en el resto de los grandes proveedores del hemisferio Norte", precisó la consultora. (Télam)