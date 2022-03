Las cotizaciones de la soja, el trigo y el maíz cerraron hoy con subas en el mercado de Chicago tras dos rondas a la baja, en una jornada en la que los aparentes avances en torno a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania quedaron tapados por la continuidad de los combates y, en consecuencia, los operadores de granos recompraron contratos.

De esta forma, el contrato de mayo de la soja avanzó 1,27% (US$ 7,72) hasta los US$ 611,42 la tonelada, y el de julio lo hizo por 1,15% (US$ 6,89) para concluir la jornada a US$ 603,52 la tonelada.

Los fundamentos de las mejoras radicaron en "los rumores sobre una mayor actividad de compradores chinos en Estados Unidos y la firmeza del real frente al dólar", destacó la corredora de granos Granar.

Influyó también que el petróleo volvió a retomar el camino alcista y los fondos recompraron contratos.

MIRÁ TAMBIÉN Proponen emplear perros protectores de majadas para cuidar el ganado ovino en Río Negro

Los subproductos de la oleaginosa finalizaron en la misma sintonía, con un alza en el aceite del 0,78% (US$ 12,35) a US$ 1.592,15 la tonelada, y una ganancia en la harina del 1,52% (US$ 7,83) para posicionarse en US$ 521,49 la tonelada.

Por su parte, el precio del trigo aumentó 1,28% (US$ 4,78) y se posicionó en US$ 377,45 la tonelada.

"Con combates que se mantienen inalterables más allá de los supuestos acuerdos entre los negociadores de Rusia y de Ucrania, los operadores vuelven a recomprar contratos por la posibilidad de que la guerra siga su curso", sostuvo Granar.

Por último, el maíz se incrementó 1,61% (US$ 4,63) para concluir la jornada a US$ 290,54 la tonelada, debido también a "una visión menos positiva de los operadores sobre la situación en Ucrania, donde ciudades que supuestamente no verían ataques luego del cónclave de ayer volvieron a quedar bajo fuego ruso".

MIRÁ TAMBIÉN Entidades ligadas a actividad portuaria mostraron preocupación por bajante de ríos Paraná y Paraguay

(Télam)