Las cotizaciones de los granos finalizaron la rueda de hoy con ganancias en todas las posiciones en el mercado de Chicago, con la soja disponible avanzando más de US$ 10 o 2,02%, a US$ 526,35 la tonelada.

El contrato de agosto, por su parte, mostró un avance de 1,81% (US$ 9,19) a US$ 515,97 la tonelada.

Los fundamentos del alza radicaron en que "la hoja de balance para el cultivo del USDA se mantiene ajustada, y los stocks al final de la campaña se ubicarían en 4,2 Mt, en tanto que el ratio stock/uso sería del 4%, según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Además, los pronósticos de mediano plazo indican que el clima se tornaría cálido y seco durante etapas críticas para el desarrollo del cultivo, sumando a la inercia alcista.

MIRÁ TAMBIÉN La jefa de la AFIP dijo que la evasión perjudica a los países en desarrollo y defendió el impuesto a las grandes fortunas

En consonancia, sus subproductos mostraron cotizaciones positivas, con una escalada en la harina de US$ 2,65 a US$ 391,20 la tonelada, mientras que el aceite avanzó US$ 56,88 y cerró a US$ 1.432,76 la tonelada.

Por su parte, el maíz aumentó 6,27% (US$ 15,55) y se ubicó en US$ 263,47 la tonelada, porque se proyecta un incremento en las exportaciones estadounidenses de granos amarillos.

Por último, el trigo tuvo un incremento del 4,35% (US$ 9,74) y concluyó la jornada a US$ 233,32 la tonelada, luego de que el USDA informara que la cosecha de primavera se vio afectada por falta de lluvias y elevadas temperaturas, por lo que la producción del cereal estadounidense de la nueva campaña alcanzaría 47,5 Mt, considerablemente por debajo de lo estimado por los operadores en la previa (Télam)